Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sono monopolizzate dal valzer delle panchine, con particolare riferimento alla Juventus (dove in teoria ancora il mister è Andrea Pirlo, ma è tornato prepotentemente in auge Massimiliano Allegri) e in seconda battuta all'Inter dopo l'addio ufficiale di Antonio Conte. Il paginone della Gazzetta dello Sport parla di uno "Sprint al Max: vantaggio Juve, offertona Inter". Il Corriere dello Sport titola "Juve-Inter per Max". Su Tuttosport campeggia "Juve, Donnarumma per stare Allegri".

SUPERLEGA - Nel mentre L'Esportiu, il quotidiano sportivo catalano, apre con la "guerra in vista" tra il trio Juve-Real-Barça e la Uefa.