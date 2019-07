L’Inter ha fretta di chiudere l’affare Lukaku. I nerazzurri stanno trattando con il Manchester United. I Red Devils sono stati chiari: non meno di 75 milioni. Il club italiano, invece, cerca di abbassare le pretese economiche. Le trattative proseguono a ritmi serrati. L’Inter deve tutelarsi anche perché rischia di trovarsi senza attaccante e con Mauro Icardi in partenza. La Juventus tiene d’occhio la situazione: i bianconeri vogliono assicurarsi l’argentino in rotta con i nerazzurri, nonostante la concorrenza del Napoli. E poi non si esclude un inserimento per Lukaku, un centravanti mobile ed adatto ad un gioco come quello richiesto dal tecnico Maurizio Sarri.