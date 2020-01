Per un Kulusevski che arriva alla Juve, un Kumbulla che (evidentemente) andrà all'Inter. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il difensore classe 2000 del Verona, oggetto del desiderio delle di entrambe le squadre al vertice della classifica di A, sarebbe destinato alla fine ad approdare alla corte di Antonio Conte in estate. La trattativa che porterebbe il giovane talento in nerazzurro seguirebbe le orme di un'altra che sta dando non poche soddisfazioni: quella che ha portato all'Inter Alessandro Bastoni.