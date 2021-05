2







di AT

Federico Chiesa ha messo il turbo. Proprio come fa in fascia di partita in partita. A proposito, manca da tre gare, mancano sue propulsioni spacca difese. Assente contro il Parma e la Fiorentina per un infortunio muscolare, non convocato per la trasferta di Udinese per precauzione. Pirlo ha voluto preservarlo per concederli il tempo necessario per recuperare al meglio, perché la sfida in programma domenica sera allo Stadium ha una rilevanza unica. Juventus-Milan dirà molto sulle sorti della qualificazione alla prossima Champions League. Chiesa vuole esserci, con tutte le sue forze. MILAN DOLCI RICORDI - Che sia a partita in corso o dal primo minuto, l’ex Fiorentina sta lavorando di giorno in giorno essere presente per dare una mano ai suoi compagni, parsi stanchi e con poche idee nella vittoria contro l’Udinese. Servono i suoi strappi, come quelli che annichilirono all’andata un big del Milan come Theo Hernandez, impotente davanti alle sue accelerazioni. Importante chiave tattica per bloccare il francese, fondamentale per portare a casa il risultato. Per Chiesa, infatti, fu la partita della consacrazione, grazie ad una doppietta che consegnò alla Juve tre punti di spessore. Da quel 6 gennaio una rapida ascesa, imponendosi a sorpresa come uno dei leader caratteriali del gruppo. E da tale, Chiesa vuole mettere il suo zampino nelle ultime quattro partite per la volata Champions.