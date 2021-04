"Il cammino della Juve ’20-21 si è tradotto in un rosario di spine, spesso al di là del nome degli avversari. Perché se a far rumore sono soprattutto le sconfitte - due in Champions e quattro in campionato -, sono stati anche i pareggi a zavorrare la stagione bianconera, causando un’emorragia di punti ormai irrecuperabile in chiave scudetto". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando tutti gli errori pesanti della Juve, specialmente quelli individuali, che hanno segnato la stagione.