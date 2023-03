Ieri pernon era il 2023 ma il 2021, quando sulla panchina non c'era Massimiliano Allegri ma Pirlo e il colombiano disputava probabilmente la miglior stagione per continuità e centralità nella Juve. Perché il Cuadrado che è entrato in campo nel secondo tempo e ha cambiato il match contro la Sampdoria hun gol, un assist, o nel 'peggiore dei casi' un rigore procurato.Dopo essere stato "spremuto" fino a novembre, per mancanza di alternative, l'esterno bianconero sembrava non riuscire ad incidere più neanche a partita in corso. E forse allora, più dei tre punti, più del secondo posto sul campo, più della doppietta di Rabiot e del primo gol di Soulé,Determinante, decisivo, imprescindibile: aggettivi che hanno accompagnato Juan per tanti anni a Torino.Sarebbe giusto così, che da qui a fine stagione Cuadrado fosse quello visto negli ultimi 45 minuti. Giusto per quanto Juan e la Juve si sono dati a vicenda in questi sette anni. E perché quello che per il club è l'ultimo capitolo di questa storia, deve essere all'altezza dei precedenDifficile, complicato, ma ha ancora 15 partite (come minimo) per mettere almeno il dubbio alla nuova dirigenza