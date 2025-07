Getty Images

SportMediaset - Sporting, ancora un'offerta per Alberto Costa, il piano della Juventus

2 ore fa



Alberto Costa è arrivato appena nello scorso mercato di gennaio alla Juventus. Lo scorso 15 gennaio infatti approdava al JMedical per le visite mediche di rito. Eppure ora sembra già ad un passo dal lasciare la Juventus. Stando a quanto riferisce SportMediaset infatti lo Sporting Lisbona avrebbe messo sul piatto della Juventus circa 20 milioni per il difensore. La Juventus quindi starebbe pensando di cedere il giocatore in quanto così potrebbe sbloccare il mercato in entrata che diversamente resta bloccato in attesa di cessioni. Si lavora.