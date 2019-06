Non vengono meno i contatti tra Inter e Juventus e non solo per Mauro Icardi. Infatti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, si era prospettato uno scambio ben diverso da quello tra argentini, con “Maurito” a Torino e Paulo Dybala a Milano. Stavolta, in nerazzurro il cavallo di ritorno sarebbe potuto essere Joao Cancelo. L’esterno portoghese è vicino all’addio, con il Manchester City di Pep Guardiola in prima fila, ma anche l’Inter ha provato a farsi avanti. La carta per convincere la Juventus sarebbe stata Ivan Perisic. L’attaccante croato vicecampione del mondo sembrerebbe a sua volta poco propenso a rimanere in nerazzurro per un’altra stagione. Torino poteva essere la destinazione ideale per rilanciarsi. La trattativa si è presto arenata con il rifiuto dei bianconeri.