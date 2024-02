La, appena chiuso il mercato di gennaio, è già al lavoro per la sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce SportMediaset la priorità della Vecchia Signora a centrocampo sarebbe quella di rinnovare il contratto di Adrien. Il centrocampista francese ha un ruolo centrale nel progetto della Juventus di Allegri. Dopo il rinnovo in extremis per una stagione della scorsa estate ora l'obiettivo è tenerlo ancora e continuare insieme. Certo, prima però bisogna fare i conti come sempre con la mamma agente Veronique e le sue richieste.