Sportmediaset - 'Possibile scambio Vlahovic-Osimhen'

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Juventus e Napoli starebbero valutando un clamoroso scambio tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. L'attaccante serbo, che potrebbe partire ancora dalla panchina nella prossima partita contro il Wydad, rischia sempre più di diventare un separato in casa, mentre in casa Juve cresce la volontà di puntare tutto sull’attaccante nigeriano.L’idea, ancora in fase embrionale, prevede un conguaglio economico a favore del Napoli, che valuta Osimhen almeno 75 milioni, in linea con la clausola rescissoria. La Juventus, dal canto suo, stima Vlahovic tra i 35 e i 40 milioni. Al momento si tratta solo dei primi sondaggi, ma la dirigenza bianconera sembra intenzionata a fare tutto il possibile per arrivare all'ex Lille.

Sempre secondo SportMediaset, Osimhen avrebbe manifestato una preferenza per la Juventus, al punto da non dare nemmeno un consenso di massima al Liverpool, che aveva proposto uno scambio con Chiesa e Nunez. Resta da capire se queste trattative troveranno presto riscontri concreti, ma l'ipotesi di un maxi scambio tra i due bomber sta già accendendo il calciomercato estivo.