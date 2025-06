Sportmediaset - Osimhen alla Juventus? La posizione di De Laurentiis

Getty Images

Osimhen Juve, le ultime

L’ipotesi di vedere Victor Osimhen alla Juventus non è del tutto tramontata. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la trattativa tra Napoli e Liverpool che coinvolge anche Federico Chiesa potrebbe aprire nuovi scenari in chiave bianconera. Lo scenario prevede un maxi scambio con Osimhen ai Reds, Darwin Nunez e Chiesa al Napoli. Un’operazione complicata, ma che potrebbe avere effetti diretti anche sul mercato della Juve.Il club bianconero, da tempo alla ricerca di un attaccante top per completare il reparto offensivo, osserva con attenzione la situazione. Osimhen, valutato 75 milioni di euro grazie alla clausola valida per l’estero, gradirebbe il progetto Juve e un futuro in Serie A, dove ha già dimostrato il proprio valore. Tuttavia, come sottolineato da SportMediaset, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cederlo a una diretta concorrente, almeno a oggi.

Per ora, la Juventus resta alla finestra, consapevole che la volontà di Osimhen potrebbe diventare decisiva. Il mercato è ancora lungo e, in assenza di offerte estere convincenti, i bianconeri potrebbero provare il colpo last minute. Un affare difficile, ma non impossibile.