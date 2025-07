Getty Images

Sportmediaset - Nico Gonzalez non convinto dall'Arabia: ha una preferenza

43 minuti fa



La Juventus è alle prese con la sistemazione dell'esterno argentino Nico Gonzalez che ormai è ritenuto sul mercato ma alla ricerca ancora della miglior destinazione per il suo futuro. Stando a quanto riferisce SportMediaset infatti l'esterno argentino classe 1998 non è molto esaltato dall'idea di trasferirsi in Arabia Saudita in questo momento della sua carriera. L'Atalanta che avrebbe manifestato interesse sarebbe la destinazione più gradita dall'esterno argentino della Juventus. Al momento nessun club è in trattativa avanzata ma certamente a fare la differenza sarà la volontà del giocatore.