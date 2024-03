La risposta del Napoli al comunicato Fifa

senza rilasciare alcun commento o dichiarazione in merito al comunicato di aggiornamento pubblicato da Infantino sui social. La società, attenta alla delicatezza del tema, sta valutando la possibilità di presentare un ricorso, ma al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in proposito. Nel frattempo, il focus della squadra è rivolto al campo, con l'obiettivo di ottenere i 5 punti necessari per agganciare la Juventus e contendersi il passaggio di turno . Questo è quanto riporta Sportmediaset.La situazione è quindi caratterizzata da un clima di cautela e attesa da parte del Napoli, che valuta attentamente le proprie opzioni e strategie da adottare rispetto alla controversia riguardante il Mondiale per Club. La società è consapevole dell'importanza di questo evento e delle implicazioni che potrebbe avere sul proprio futuro e su quello del calcio internazionale. Non è passata certamente inosservata la risposta Fifa. Nel frattempo, gli sforzi della squadra sono concentrati sul campo, dove ogni punto conquistato è cruciale per mantenere vive le speranze di successo e per raggiungere gli obiettivi stagionali. La situazione è in continua evoluzione e il Napoli sta lavorando diligentemente per navigare attraverso le sfide presenti e future che si presentano sul proprio cammino.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.