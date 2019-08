Dybala segna ed incanta, ma resta con un piede sulla porta. Come riporta SportMediaset, infatti, l'entourage del giocatore argentino raggiungerà la Francia nel corso della prossima settimana per ascoltare la proposta del Psg. A prescindere dalle evoluzioni sul fronte Neymar, Leonardo incontrerà martedì gli agenti di Dybala per cominciare ad intavolare una trattativa per il trasferimento de La Joya sotto la Tour Eiffel. E Parigi, nelle preferenze dello stesso giocatore, è meta più gradita di quanto non siano state Manchester e Londra o di quanto non potrebbe essere Milano, sponda Inter, ovviamente.