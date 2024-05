Dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari il Sassuolo è aritmeticamente retrocesso in Serie B per la prossima stagione. La Juventus osserva attentamente quelle che potrebbero essere le opportunità nel prossimo mercato estivo dei giocatori che potrebbero lasciare i neroverdi al termine della stagione. Stando a quanto riferisce SportMediaset uno degli osservati chiave della Vecchia Signora sarebbe, il classe 1998 che in questa stagione si è reso protagonista con performance di livello. Potrebbe rivelarsi una ghiotta opportunità di mercato per la dirigenza bianconera che ora osserva.