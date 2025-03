Sportmediaset - L'Atalanta pensa a Thiago Motta in caso di addio di Gasperini

Getty Images

E setornasse subito in corsa? Magari dall'inizio della stagione 2025/26 e sempre in Serie A? Secondo quanto riferito da Sportmediaset, lo scenario è tutt'altro che impossibile. Sulle tracce dell'ormai ex tecnico della, esonerato dal club bianconero nella giornata di domenica 23 marzo, si sarebbe infatti posta l'Il club bergamasco, infatti, è ancora in attesa di capire quale sarà il futuro di. L'allenatore che ha portato l'Atalanta alla vittoria dell'ultima Europa League ha un contratto fino all'estate del 2026, ma negli scorsi mesi il tecnico di Grugliasco ha già annunciato l'intenzione di non rinnovare il proprio legame con la Dea: morale della favola, Gasperini lascerà Bergamo o dopo la scadenza del suo contratto, oppure lo farà con un anno d'anticipo.

Qualora si verificasse la seconda ipotesi - con la Roma che sembrerebbe il club pronto a fare tremendamente sul serio per il tecnico atalantino - ecco che l'Atalanta sarebbe costretta a cercare un nuovo timoniere. E proprio a quel punto, il nome di Thiago Motta potrebbe tornare decisamente di moda, con l'ex allenatore di Bologna e Juve che prima di iniziare una nuova avventura dovrebbe però risolvere il contratto che lo lega alla società bianconera fino al 30 giugno 2027.