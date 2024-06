, centrocampista brasiliano dell', è finito nel mirino dellacome possibile rinforzo per il reparto di centrocampo. Nei giorni scorsi si è ipotizzato uno scambio con l'americano del club bianconero Weston. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese avrebbe abbassato le richieste economiche per il suo giocatore.. L'idea è quella di un conguaglio di 30 milioni di euro più il cartellino del centrocampista bianconero per. Trattativa da seguire con attenzione.