Lacontinua a monitorare l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Il club emiliano valuta il giocatore 40 milioni di euro, cifra elevata per la Vecchia Signora. Dirigenza bianconera che dovrebbe anche fare i conti con la concorrenza, in Italia in particolare di Inter e Milan ma certamente non mancano le sirene dall'estero per il talento del Bologna. Stando a quanto riferisce SportMediaset, il giocatore potrebbe accettare il trasferimento a Torino, sponda bianconera, qualora il nuovo tecnico della Juventus dovesse essere Thiago Motta. Potrebbe infatti decidere di seguire l'attuale allenatore del Bologna.