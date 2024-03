Paulrisolverà il contratto che lo lega alla Juventus, in seguito alla sentenza che lo squalifica per quattro anni a causa dell'accusa di doping. Stando a quanto riferisce oggi SportMediaset la dirigenza bianconera avrebbe già individuato il sostituto ideale del centrocampista francese. Si tratterebbe di Teundell'Atalanta. Richieste elevate del club bergamasco, numerose le estimatrici del centrocampista, ma la Vecchia Signora vorrebbe provarci a presentare un'offerta competitiva. Il mercato estivo è alle porte e la Juventus si guarda attorno per portare rinforzi alla Continassa.