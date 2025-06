Sportmediaset - 'La Juventus ha in mano Jonathan David'

Getty Images

La Juventus è vicina a Jonathan David, attaccante del Lille, e la trattativa potrebbe chiudersi presto se il nuovo gruppo dirigente agirà con rapidità. Un accordo di massima era già stato trovato da Cristiano Giuntoli con l’agente del canadese, Nick Mavromaras, prima del suo addio alla dirigenza bianconera. Il contratto previsto era di quattro anni con 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, oltre a commissioni da 12 milioni. L’intesa, maturata in segreto, resta ancora valida, ma servirà confermare se l’accordo verbale sia ancora riconosciuto.

Il Napoli, che aveva fatto una controfferta a maggio, ha messo l’operazione in stand-by, e l’entourage del giocatore aveva promesso una decisione entro due-tre settimane. Quel termine è ormai vicino, e la Juve deve capire se può chiudere definitivamente.In caso di mancato arrivo di David, il Napoli si concentrerà su Lorenzo Lucca dell’Udinese, identificato come vice Lukaku. Il giovane attaccante italiano, autore di un’ottima stagione, non resterà in Friuli. La trattativa è avviata e il prezzo oscilla tra i 25 e i 30 milioni. De Laurentiis potrebbe tentare di inserire contropartite tecniche, ma è probabile che si arrivi a un accordo cash.