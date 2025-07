Sportmediaset - La Juventus fissa il prezzo di Mbangula: quanto chiede

2025 Getty Images

Continua la trattativa tra Juventus e Werder Brema per il trasferimento in Germania di Samuel Mbangula, giovane talento del vivaio bianconero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club tedesco ha intensificato i contatti per provare a chiudere il prima possibile l’operazione. Il Werder ha già presentato una prima offerta da 8 milioni di euro, ma la Juventus ha risposto con un secco no, fissando il prezzo del cartellino a 15 milioni.Mbangula, classe 2004, è uno dei profili più interessanti della Juventus Next Gen e ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. Il Werder Brema lo considera un investimento per il presente e per il futuro, e non intende mollare facilmente la presa.

La Juventus, dal canto suo, vuole massimizzare il valore del giocatore, consapevole del potenziale ancora inespresso. La trattativa resta aperta, ma servirà un rilancio significativo da parte dei tedeschi per convincere la società bianconera a cedere.Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti: la sensazione è che si possa trovare un compromesso a metà strada per favorire il trasferimento del giovane talento in Bundesliga.