Teunnon è solo nel radar della. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, anche il Chelsea è interessato al centrocampista olandese e sarebbe pronto a presentare un'offerta molto significativa all'Atalanta, del valore di sessanta milioni di euro.Nel frattempo, la Juventus continua a mantenere i contatti con l'entourage di Koopmeiners, considerato il principale obiettivo per la prossima estate. Tuttavia, portare il giocatore olandese a Torino non sarà una missione facile per il direttore sportivo, poichérichiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro per il trasferimento. Pertanto, l'unica strada possibile per la Juventus potrebbe essere quella di cedere almeno tre giocatori di peso, come Kean, Iling Jr. e Soulé, al fine di finanziare questo importante acquisto a centrocampo.