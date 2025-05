AFP or licensors

Sportmediaset - La Juventus farà un tentativo per Renato Veiga: il piano

un' ora fa

La Juventus ora punta al quarto posto ma subito dopo ci sarà spazio per il Mondiale per Club. Resta sempre da chiarire la situazione dei prestiti, tra questi c'è anche Renato Veiga. Stando a quanto riesce Sportmediaset tuttavia la Juventus farà un tentativo con il Chelsea per poter tenere il difensore arrivato nella sessione di mercato di gennaio, anche al Mondiale per Club. Juventus che comunque ritroverà anche Daniele Rugani dato che il suo prestito all'Ajax è giunto al termine.