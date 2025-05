Getty Images

SportMediaset - Juventus, si complica la permanenza di Kolo Muani: cosa succede

56 minuti fa



La permanenza a Torino di Randal Kolo Muani sembra farsi sempre più complessa. Come riferito da Sport Mediaset, infatti, il Paris Saint-Germain continuerebbe a chiedere 40-45 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.



Una cifra elevata e ritenuta eccessiva dal club bianconero. Kolo Muani potrà rimanere alla Juve soltanto con il prolungamento del prestito per un ulteriore anno. Si attendono aggiornamenti.