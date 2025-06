AFP via Getty Images

SportMediaset - Juventus, prima offerta per Enzo Boyomo

2 ore fa



La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. L'ultimo nome è quello di Enzo Boyomo stando a quanto riferisce SportMediaset. Si tratta di un difensore classe 2001 reduce da un’ottima stagione in Liga con la maglia dell’Osasuna. Acquistato la scorsa estate per 5 milioni, Boyomo ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. La Juventus avrebbe presentato la prima offerta al club di 15 milioni di euro, non ritenuti abbastanza dal club che non vorrebbe cedere Boyomo. Infatti la Juventus qualora volesse effettivamente affondare il colpo dovrebbe versare l'intera cifra della clausola rescissoria, al momento ritenuta troppo elevata.