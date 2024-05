Il contatto che lega il centrocampista americano Westonalla Juventus è in scadenza a giugno 2025. Stando a quanto riferisce SportMediaset il giocatore avrebbe rifiutato l'offerta di prolungamento di contratto ricevuta da parte della Vecchia Signora. Dunque, stando a quanto scrive SportMediaset, nonostante sia stato una delle note liete della Juventus di questa stagione, potrebbe finire sul mercato già in estate. Infatti, si tratterebbe dell'ultima finestra di mercato utile per monetizzare dalla cessione di Weston, qualora rifiutasse ancora il rinnovo che la Vecchia Signora gli offrirà.