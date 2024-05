Il centravanti classe 2002in questa stagione è rientrato in campo dopo il brutto infortunio rimediato con la Juventus Next Gen oltre un anno fa. Ritornato a giocare in Serie A agli ordini di Di Francesco con il Frosinone, sta ancora cercando la condizione fisica ottimale. Stando a quanto riferisce SportMediaset l'attaccante brasiliano della Juventus avrebbe attirato su di sé gli occhi di due club portoghesi. Si tratterebbe di Sporting e Braga. Il suo futuro al momento sembra essere ancora lontano da Torino e dalla Juventus.