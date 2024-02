Laappena conclusa la sessione invernale di calciomercato si sta iniziando a muovere per definire i movimenti di quella estiva. Stando a quanto riferisce SportMediaset tra le fila della squadra allenata da Massimiliano Allegri ci sarebbero due giocatori che già sanno di salutare Torino e la Vecchia Signora in estate. Si tratterebbe di Paul, che dopo la squalifica per doping ha visto il suo stipendio calare drasticamente e diche dopo il rinnovo automatico della scorsa stagione ora andrà in scadenza e si libererà dalla Juve a zero.