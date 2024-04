Lacontinua a corteggiare il giocatore del Genoa Albert, tuttavia, come riferisce SportMediaset i bianconeri non sono i soli ad essere in gara per il giocatore rossoblù. Il giocatore che ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Juventus tra l'altro. Come riferisce SportMediaset per assicurarsi il cartellino del giocatore ci sarebbe in atto una vera e propria sfida d mercato. A sfidarsi sarebbero la Vecchia Signora e l'Inter. Il valore dell’islandese è aumentato dopo la grande stagione agli ordini di Gilardino ed ora vale 40 milioni, rispetto ai 30 milioni dello scorso mercato.