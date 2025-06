SportMediaset - Juventus e Milan pensano al clamoroso scambio Vlahovic-Theo Hernandez: i dettagli

Scambio Vlahovic-Theo Hernandez tra Juventus e Milan: lo scenario

L'assecontinua ad essere molto attivo dopo che nell'estate scorsa Pierre Kalulu arrivò in bianconero. Il club rossonero guarda con molta attenzione la rosa della Juventus visto che non è un mistero come Massimilianoi vorrebbe tornare ad allenare alcuni giocatori avuti a Torino come ad esempio Andrea Cambiaso e Dusan Vlahovic. E a proposito dell'attaccante serbo si apre uno scenario clamoroso.Secondo quanto riportato da SportMediaset, Juventus e Milan hanno preso a considerare percorribile la pista che porterebbe all'incredibile. Ancora, si legge, si tratta di una fase di sondaggio e non può definirsi una vera e propria trattativa. C'è però una possibilità di andare a dama e certamente i due club proveranno a non farsela sfuggire.

Vlahovic come Theo, aggiunge SportMediaset potrebbero avere una valutazione attorno ai 30 milioni. Buona per evitare minus-valenze (anzi, per mettere a bilancio una piccola plus) e soprattutto per evitare di perdere tra qualche mese a zero il proprio patrimonio. Il nodo principale può essere quello legato all'ingaggio visto che Vlahovic guadagna 12 milioni di euro e dovrebbe dimezzarsi lo stipendio mentre Theo chiederebbe alla Juve circa 6 milioni annui, gli stessi chiesti in precedenza al Milan per rinnovare.