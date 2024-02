La storia è ormai nota, il contratto che lega Adrienalla Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale. La volontà della Vecchia Signora è certamente quella di rinnovare il contratto del centrocampista francese che è una pedina fondamentale della Juventus di Massimiliano Allegri. Tuttavia, come riferisce SportMediaset la dirigenza bianconera si starebbe già guardando attorno per eventuali sostituti. Nell'elenco di Cristiano Giuntoli ci sono i nomi di Toni. L'azzurro è stato accostato spesso alla Juventus già in passato, si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Potrebbe proprio essere questo il caso.