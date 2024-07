Lasta monitorando il mercato degli esterni offensivi per potenziare il reparto in vista della prossima stagioni. Tra i nomi che il club bianconero sta monitorando c'è anche quello di Francisco, ala d'attacco classe 2002 dele protagonista anche adcon la maglia del. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, non c'è solo il club bianconero sul giocatore.