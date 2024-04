Lasi inizia a muovere sondando profili per la sessione estiva di calciomercato. Un rinforzo potrebbe anche riguardare il reparto offensivo. Stando a quanto riferisce SportMediaset il nome nuovo è quello di Victor, tra i protagonisti della stagione da sogno del Bayer Leverkusen. I numeri del brasiliano sono sicuramente notevoli, in 25 presenze ha messo a segno 16 gol e 9 assist. Il giocatore poi ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare alcune partite. Certamente i numeri sono dalla sua, potrebbe essere un nome gradito dalla dirigenza bianconera come rinforzo per l'attacco della prossima stagione.