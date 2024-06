Il futuro di Federicoal momento è in bilico. Il suo contratto con laè in scadenza nel 2025 e alcuni club hanno già fatto alcuni sondaggi per l'esterno classe 1997 della nazionale e della Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce SportMediaset l'unico club in grado di accontentare le richieste bianconere di circa 35 milioni di euro sarebbe il Bayern Monaco, tra i club che hanno manifestato interesse per l'ex viola. In fila anche la Roma ed il Napoli.