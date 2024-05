Lavorrebbe rinnovare il contratto del centrocampista francese Adrienche è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dialoghi in corso tra la Vecchia Signora e la mamma agente del centrocampista francese Veronique. Stando a quanto riferisce SportMediaset tuttavia a questo punto di stallo della trattativa potrebbe inserirsi Beppe Marotta che vorrebbe provare lo sgarbo alla Juventus convincendo il classe 1995 ex Paris Saint Germain ad accettare le lusinghe nerazzurre e trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. Per ora è soltanto un'idea, che però potrebbe prendere forma.