Il futuro di Mauro Icardi è un grattacapo difficilmente risolvibile in questo momento. L'attaccante argentino scaricato dall'Inter è corteggiato da Juventus e Napoli, attualmente le più serie candidate per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe un'altra formazione pronta a farsi avanti: si tratta della Roma. I giallorossi stanno cercando una prima punta. Così, la sfida per Maurito si allarga con un terzo incomodo.