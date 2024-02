Juventus, chance per Alcaraz contro l'Udinese?

Settimana lunga, lunghissima anzi per lache avrà anche più del solito per preparare la sfida contro l'Udinese. Il match infatti è in programma per Lunedì alle 20:45 all', quando la squadra sarà già a conoscenza del risultato dell'Inter, impegnata sabato all'Olimpico contro la Roma. Non sarà una partita banale per la Juve, che deve reagire alla doppia delusione; prima il pareggio con l'Empoli, poi la sconfitta dolorosa a San Siro.Ci sarà sicuramente qualche cambiamento nella formazione. Sicuramente out Danilo, che è stato ammonito ed era in diffida. Da valutare le condizioni di Dusan Vlahovic , ancora a parte nell'allenamento di ieri dopo il problema muscolare. In mezzo, invece, c'è aria di promozione per. In quei pochi minuti che è stato in campo al "Meazza", l'argentino ha fatto intravedere cose buone, compresa una certa sfrontatezza di cui la Juve in questo momento ha grande bisogno, riferisce Sport Mediaset. Difficilmente partirà titolare, ma Allegri potrebbe riservargli già un buono spazio nella ripresa. Perché in questi momento c'è bisogno di qualcuno con la testa sgombra da cattivi pensieri e il centrocampista del Southampton potrebbe dare la scossa giusta per tornare a far battere cuore del popolo bianconero.