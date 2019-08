Inter e Juventus sono tornate a parlare del possibile scambio tra Icardi e Dybala. I lavori sono in corso anche se, scrive Sportmediaset, la trattativa resta molto complicata. Un affare che tecnicamente converrebbe a entrambe le squadre: Mauro è un esubero in un'Inter che ha già trovato il suo numero nove, ossia Lukaku, e che aspetta di formalizzare la lunghissima trattativa per Edin Dzeko. Dybala? Al momento, la sua posizione è davvero in dubbio. Paulo rischia di dover fare comunque le valigie, dopo il doppio tentativo - prima Manchester United, quindi il Tottenham - di cessione della Juve. Storie che lasciano il segno, e che decidono una stagione.