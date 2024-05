Nellac'è ancora da decidere il destino di Carlos. Il centrocampista argentino di proprietà delnon ha trovato molto spazio in questa parentesi bianconera, anche a causa di in infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori dal campo per diverso tempo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il destino del giocatore potrebbe passare proprio dal club inglese. I bianconeri difficilmente riscatteranno il giocatore a quella cifra. Tuttavia il club spera di trovare un accordo al ribasso, ma deve essere il club inglese ad aprire a questa possibilità.