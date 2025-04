SportMediaset - I due nomi per la panchina della Juventus, oltre a Tudor

AFP via Getty Images

Il destino di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è ancora tutto da scrivere. Sebbene alcune voci lo dipingano come un semplice traghettatore fino a fine stagione, la realtà potrebbe essere diversa: il tecnico croato avrà modo di giocarsi le sue carte nelle ultime partite di campionato e nel Mondiale per Club, con la possibilità di guadagnarsi la conferma basandosi sui risultati e non su preconcetti. Lo riporta SportMediaset, secondo cui la dirigenza bianconera sta comunque esplorando altre opzioni per il futuro, con una sfida che al momento sembra essere tra Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Due figure con caratteristiche diverse, ma accomunate da un forte legame con la Juventus, aspetto che il club vorrebbe rendere centrale nel nuovo progetto tecnico.

Gasperini rappresenta la scelta più logica: il suo addio all'Atalanta appare ormai scontato e il suo stile di gioco moderno e offensivo potrebbe garantire il salto di qualità che la Juventus cerca. Dopo anni di successi a Bergamo, il tecnico potrebbe cogliere l’opportunità di guidare una grande squadra, forse l’ultima della sua carriera, considerando anche l’età.Dall’altra parte c’è Conte, un nome che accende l’entusiasmo dei tifosi ma che solleva anche diversi interrogativi. Il tecnico salentino è ancora legato contrattualmente al Napoli e la sua storia recente dimostra quanto possa essere complesso costruire un progetto duraturo con lui. Nessuno mette in dubbio la sua capacità di vincere, ma la Juventus deve riflettere se sia la figura giusta per un percorso di crescita solido e a lungo termine.In questo scenario, Tudor resta un’opzione da non sottovalutare: se saprà ottenere risultati positivi nelle prossime settimane, potrebbe ribaltare i pronostici e meritarsi la permanenza sul campo. La sfida è aperta e la Juventus si avvicina a una decisione chiave per il proprio futuro.