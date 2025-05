Getty Images

SportMediaset - 'Gasperini era il piano B della Juventus'

2 ore fa

2

La Juventus sta facendo delle valutazioni sul futuro allenatore della Vecchia Signora per la prossima stagione. Se il nome il pole position è quello di Antonio Conte, con attenzione anche ad una permanenza di Igor Tudor, l'edizione odierna di SportMediaset svela un curioso retroscena secondo cui Gian Piero Gasperini che sembra vicino alla panchina della Roma nella prossima stagione in realtà era il piano B della Juventus qualora non si riuscisse ad arrivare ad Antonio Conte. Piano B che ora salta per Madama.