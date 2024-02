Carlos Charlyè l'ultimo arrivo del mercato invernale per la Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferisce SportMediaset infatti il tecnico livornese starebbe disegnando per il giocatore un ruolo in campo. Allegri starebbe pensando ad un 3-4-1-2, con Charly dietro aii 2 attaccanti. Molto dipenderà dall'avversario, ma la Juve potrebbe giocare con un centrocampo a 4 con McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, e Locatelli-Rabiot coppia di centrali. Alcaraz, ovviamente, darebbe qualità in fase offensiva, oltre ad una discreta copertura in fase di non possesso.