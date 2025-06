SportMediaset - Allegri vuole Kean al Milan

23 minuti fa



Il Milan di Massimiliano Allegri sta prendendo sempre più forma. Se questa mattina si parlava del possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Theo Hernandez con il tecnico toscano che vorrebbe portare con sè in rossonero Dusan credendo molto nelle sue potenzialità. L'edizione odierna di SportMediaset però sostiene che Max voglia alla sua corte a Milano all'ombra del Duomo anche un altro attaccante che in bianconero ha fatto crescere, si tratta di Moise Kean. Oggi in forza alla Fiorentina e con il club viola che difficilmente vuole privarsi del centravanti classe 2000.