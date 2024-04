Lasi trova di fronte a un match cruciale nella Coppa Italia contro la Lazio, anche se è solo l'andata. In questo primo confronto, che offre il pass per la finale del torneo e un posto nella prossima Supercoppa Italiana a quattro squadre, i bianconeri non possono permettersi errori. Lo stesso vale per Massimiliano Allegri, il cui lavoro è sempre più sotto osservazione.Nel ritorno contro la Lazio, in trasferta, Allegri cercherà di ottenere la rivincita su Tudor, che lo ha sconfitto all'ultimo minuto durante l'incontro precedente all'Olimpico. Il risultato di questa semifinale d'andata potrebbe influenzare in modo significativo il resto della stagione della Juventus.Allegri sembra optare per una formazione senza grandi sperimentazioni, puntando sulle certezze del passato per ritrovare risultati che latitano da troppo tempo. La partita rappresenta una prova importante per il tecnico e per la squadra, che devono dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. Ne scrive SportMediaset.