La rivista americana Forbes ha pubblicato la consueta classifica sugli sportivi più pagati al mondo. Nelle prime dieci posizioni, tanta NFL (due), ma soprattutto NBA, con tre giocatori in top ten (Durant, Curry e LeBron James). Resiste in classifica anche Tiger Woods, malgrado da tempo non sia più il golfista numero uno al mondo. Infine, si arriva al calcio, che grazie a Neymar quarto, Messi terzo e Ronaldo secondo (105 milioni di dollari) monopolizza la parte alta della classifica: tranne la prima posizione, che invece spetta ad un altro mostro sacro dello sport contemporaneo. Parliamo di Roger Federer, tennista da 106 milioni di dollari all'anno.