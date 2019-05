Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato un retroscena sulle panchine girevoli di Serie A. "Nelle ultime ore il nome di Mourinho è stato accostato alla Juve, ma non ci sono riscontri. C'è una suggestione Milan, è iniziata e finita in poche ore. Il motivo? Se fosse arrivato Campos - e non arriverà - uno dei primi nomi in agenda sarebbe stato proprio quello di Mourinho, hanno un gran rapporto. Poi sul piano dei programmi, e qui possiamo parlare e discutere, l'avrebbe contattato e prospettato una cosa. Ecco come nasce la suggestione, che per qualcuno è diventata una priorità. Aspettando Inzaghi che ha rinviato le vacanze a New York, perché resta un flebile piano B per la Juve", le sue parole.