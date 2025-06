Sportitalia - Vlahovic ha avuto un contatto con Allegri: le ultime sul Milan

AFP via Getty Images

Vlahovic-Milan: contatto con Allegri

Dusanè sceso in campo con la Serbia nella partita valida per la qualificazione ai mondiali contro l'Albania, finita 0-0. ( QUI LA SUA PRESTAZIONE ). ma a far parlare sono soprattutto le voci di mercato che lo riguardano. Il centravanti della Juventus infatti è sempre più lontano da Torino, almeno pensando alla prossima stagione mentre con ogni probabilità sarà ancora in rosa al Mondiale per Club, considerando che la prima mini finestra di mercato finirà tra pochi giorni.In giornata si è parlato della proposta del Fenerbahce che sarebbe pronto ad investire 30 milioni di euro ma anche dell'interesse del Milan. A proposito dei rossoneri, come riportato da Sportitalia, Vlahovic avrebbe avuto un contatto connuovo allenatore del Milan che quindi gradirebbe poter alleanare nuovamente il serbo dopo le stagioni insieme alla Juventus. C'è però un ostacolo soprattutto che può complicare eventualmente l'operazione. Vlahovic guadagnerà da luglio oltre 12 milioni di euro e il pesante ingaggio incide molto da questo punto di vista. Il Fenerbahce, aggiunge SI, ha fatto la proposta più convincente, ma l’attaccante preferisce al momento aspettare.