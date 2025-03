Sportitalia - Tra Conte e De Laurentiis feeling ai minimi termini: le ultime

Getty Images

Conte-De Laurentiis: feeling ai minimi termini, la rivelazione

Si parla sempre con più insistenza del futuro di AntonioIl tecnico, arrivato nel club l'estate scorsa, non ha dato certezze sul futuro dribblando le domande fatte negli ultimi giorni su questo tema. Ci sono grandi squadre come Juventus e Milan che stanno valutando tutti i profili per la prossima stagione e non è un mistero che tra questi ci sia anche Conte.In particolare si dovrà capire se c'è distanza tra Conte e De Laurentiis, il cui rapporto, secondo quanto riportato da Michele Criscitiello su Sportitalia, è ai minimi termini: "Conte sente le sirene che arrivano da Milano e Torino, le stesse che un’estate fa sono rimaste inspiegabilmente spente. Conte si è innamorato di Napoli e dei napoletani maIn estate sarà una bella battaglia e capiremo come andrà a finire. Tutti sappiamo che Conte, lo scorso luglio, ha fatto tanti miracoli. In campo e fuori. Senza Conte il Napoli non sarebbe più lo stesso".

Per quanto riguarda la Juventus, il club in queste settimane valuterà l'operato di Tudor e quali sarebbero le opzioni possibili per sostituire il tecnico croato nella prossima stagione. E Conte è un profilo che senza dubbio piace alla società.