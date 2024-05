Juventus, perchè slitta l'annuncio di Thiago Motta?



Juventus, slitta l'annuncio di Thiago Motta per colpa di...Allegri?



Juventus, le prime richieste di Thiago Motta

Si stanno chiedendo i tifosi. Il tecnico italo brasiliano è da almeno gennaio la prima scelta della Vecchia Signora verso la prossima stagione. Sportitalia ha fatto il punto.Niente di cui preoccuparsi,s. Firma un triennale da 4 milioni a salire, più bonus. Riguarda soltanto sé stesso, non anche lo staff. Lo staff viaggia a parte. Mancano le firme ma gli accordi ci sono già. La Juventus vuole far trascorrere un po' di tempo rispetto alla situazione legata a Massimiliano Allegri.Complici le dinamiche della borsa e il particolare che, potrebbe essere possibile chiudere il rapporto per l'ultimo anno di contratto. Non è detto che Allegri trovi una squadra.La Juventus ha deciso intanto di non programmare incontri per i prossimi giorni. La firma non è un problema. L'accordo economico c'è e tra Thiago Motta la Juve si stanno già facendo dei discorsi sul mercato.​Thiago vorrebbe tenere, vorrebbe Riccardoe Teun. Questi nomi vengono fatti già dall'allenatore ex Bologna. Ha già dato il via libera per Di Lorenzo, bianconeri al momento in vantaggio su tutti i club della concorrenza. Dusanviene ritenuto indispensabile,considera Thiago un fratello maggiore. Giuntoli e Motta stanno lavorando ad una nuova Juventus, diversa, competitiva e giovane ma con al timone Thiago Motta.