"La colpa è solo di Giuntoli che quando è arrivato a Torino doveva imporsi su Allegri. Il nuovo corso Juventus ha dato un mandato ben preciso al direttore che ha lasciato uno scudetto a Napoli. Non devi vincere subito ma devi ricostruire. Hai almeno tre anni e quest’anno devi fartelo con Allegri", questo quanto riferisce Michele Criscitiello su Sportitalia.com. "Giuntoli i primi mesi ha convissuto con Allegri e andavano quasi d’accordo. La squadra viaggiava e non c’era motivo di litigare. Dopo Natale sono iniziati i problemi.e dopo mesi di bocconi amari ha scelto la location peggiore per mandare tutti al diavolo. Ha tolto i riflettori dalla Coppa Italia e si è fatto esonerare per un comportamento che non gli appartiene. Ha perso la testa come mai aveva fatto prima. Il peggior Allegri della sua storia da allenatore lo abbiamo visto a Roma. Non eravamo abituati, almeno in pubblico. Esonero forzato ma obbligato."